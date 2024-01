Open Sifa : Jules Marie éliminé, victoire facile pour Constant Lestienne

Les gradins du complexe du Ouen Toro ne désemplissent pas en ce début de semaine. Il y avait à nouveau du monde, mardi, pour encourager les joueurs engagés dans le troisième jour de l’Open Sifa.

C’est surtout devant les deux affiches de la soirée que le public s’est retrouvé, à partir de 18 heures, avec la rencontre entre Arthur Cazaux (130e ATP) et Jules Marie (226e ATP) suivie de celle entre Constant Lestienne (87e ATP) et Hiroki Moriya (406e ATP).





Le premier match a vu le jeune prodige de 21 ans l’emporter sur Jules Marie (6-1/3-6/6-3). Ce dernier, bien connu sur les réseaux sociaux grâce au succès de sa chaîne Youtube, s’est offert le gain du deuxième set mais a fini par craquer face à un Arthur Cazaux en jambes, aidé par un très bon service. "J’ai bien commencé mon match, j’ai mis en place mon plan de jeu avec de bonnes intentions et une bonne intensité, mais je n’ai pas réussi à maintenir ce niveau au deuxième set, a réagi le vainqueur à la sortie du court. Il a de suite saisi sa chance et lâchait plus ses coups, mais je suis content d’avoir su me ressaisir. Il faut quand même que je corrige ces hauts et ces bas."

Gasquet et Paire programmés ce mercredi soir

Au deuxième tour, Arthur Cazaux va affronter l’Américain Patrick Kypson (191e ATP). "C’est un joueur solide, ça va être un beau combat." Le match est programmé ce mercredi à 16 heures.





L’autre rencontre de la soirée aura offert moins de suspense aux spectateurs. Tête de série numéro 2, le Français Constant Lestienne a balayé le Japonais Hiroki Moriya (406e ATP), issu des qualifications, sur le score de 6-1/6-0. Il rencontrera Harold Mayot, pas avant 17h30 ce mercredi.

Avant ça, les premières rencontres du deuxième tour ont débuté à 11 heures ce jour. Deux grandes affiches devraient attirer du monde en soirée, à partir de 18 heures : Richard Gasquet (76e ATP) face à Giovanni Mpetshi-Perricard (205e ATP) et Benoît Paire (117e ATP) contre Colin Sinclair (220e ATP).





Le programme de mercredi 3 janvier