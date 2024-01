Open Sifa : place aux demi-finales, sans Paire ni Gasquet

L’Open Sifa touche à sa fin. Ce vendredi soir se jouent les demi-finales du challenger de Nouméa entre d’un côté Arhur Cazaux face à Harold Mayot, et de l’autre Enzo Couacaud contre Gijs Brouwer. Trois Français et un Néerlandais dans ce dernier carré, et quelques absences remarquées, notamment celle de Richard Gasquet.





Le Français de 37 ans, classé 76e ATP et tête de série numéro 1, s’est incliné en trois sets jeudi soir face à Gijs Brouwer (6-4/2-6/7-5). Une déconvenue pour le Biterrois, qui va devoir atteindre la finale du tournoi d’Auckland, dont il est sorti vainqueur l’an dernier, pour espérer rester dans le top 100 avant l’Open d’Australie (14-28 janvier).

La rencontre a été suivie de celle entre Hugo Gaston et Enzo Couacaud. Si les deux premiers sets étaient accrochés, Enzo Couacaud a fini par terrasser Hugo Gaston, tombeur trois jours plus tôt du Calédonien Maxime Chazal, dans un troisième set à sens unique (6-7/6-4/6-0). Sur le court d’à côté, Harold Mayot, 21 ans, a dû batailler jusqu’au bout pour se défaire du Néerlandais Jesper De Jong (3-6/7-5/6-4).





Les spectateurs étaient encore nombreux en fin de soirée pour assister au match entre Benoît Paire et Arthur Cazaux. Le spectacle n’a toutefois pas été au rendez-vous. La faute à un Benoît Paire qui a rapidement lâché l’affaire, et a laissé filer les jeux pour permettre à son jeune adversaire (21 ans) de se hisser facilement dans le dernier carré (6-2/6-1).





Les demi-finales débuteront par le match entre Enzo Couacaud et Gijs Brouwer, à partir de 18 heures, ce vendredi sur le court N’Godrela. Avant cela, dès 15 heures, le Calédonien Maxime Chazal et le Tahitien Gillian Osmont disputeront la demi-finale en double face à la paire australo-japonaise Puttergill/Matsui.





Le programme de ce vendredi 5 janvier