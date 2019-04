FOOTBALL. Aurait-on rêvé dimanche ? Apparemment, non. Hienghène et Magenta, tombeurs de Wellington (2-0) et d’Auckland (2-1), se retrouveront bien en finale de la Ligue des champions océanienne, le samedi 11 mai à Nouméa. En attendant de voir un stade Numa-Daly rempli comme rarement, retour sur ce dernier carré où tout tourna rond.