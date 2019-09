Hippisme. Le Grand Prix de la province Nord, course la plus étendue (2 400 mètres) de l’année, et aussi la plus dotée (3,5 millions de francs) derrière le Grand Prix du gouvernement (4 millions de francs, le 19 novembre à Nouméa), réunira 11 chevaux demain à Boulouparis. Départ à 15 h 30 pour ce qui sera la 7e course de cette 11e réunion de la saison.