Hugo Pommelet au pied du podium

Le coureur du VCC Mont-Dore et membre du Pôle espoirs piste du Caillou est en ce moment en Métropole pour participer aux championnats de France jeunes de cyclisme sur piste. Au vélodrome olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines, en région parisienne, Hugo s’apprête à disputer ces prochains jours les épreuves de la course à éliminations, de la Tempo Race, de la course aux points et du scratch. Ce week-end, à la poursuite individuelle, le cadet 1re année (il va sur ses 16 ans) a battu le record de France de sa catégorie en 3’29’’283, avant que ses concurrents ne fassent mieux, notamment le Breton Eddy Le Huitouze en 3’28’’300. Hugo termine 4e de l’épreuve pour 2 dixièmes.