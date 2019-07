Amoché, Franck Castan est toujours dans le coup

Le Cagou ne l’aura pas eu facile, hier. Alors qu’il menait aux points dans le 2e round, il s’est pris un coup de tête du Fidjien Winston Hill et s’est bien ouvert l’arcade. L’arbitre a préféré arrêter le combat et a donc déclaré le Cagou vainqueur. Franck Castan, qui a été recousu, doit combattre aujourd’hui à 14 h 30, avec un bandeau sur la tête, contre le Samoan Marion Faustino Ah Tong pour une place en finale chez les moins de 69 kg. De son côté Ramses Thimouni (-75 kg) s’est qualifié pour les quarts en venant à bout du Fidjien Jonathan Hill par arrêt de l’arbitre au 2e round. Aujourd’hui, il doit rencontrer le Tahitien Heiarii Mai à 10 h 30. Thanh-Guy Fandoux (-64 kg) n’ira pas plus loin par contre. Il s’est fait mettre K.-O. par le Papou John Ume dès le 1er round. Fiona Tuilekutu (-60 kg) doit affronter Jennifer Chieng de la Micronésie à 9 h 15 et Ismaela Motuku (-75 kg) doit se battre contre la Tahitienne Heuira Nena à 13 heures.