Charlotte Robin sauve l’honneur

C’est un coup dur pour les Cagous. Pour la première fois depuis l’arrivée de l’épreuve combinée aux Jeux du Pacifique, en 1995 à Tahiti, les Calédoniens ne repartiront pas chez eux avec la médaille d’or par équipe mixte. La faute à des triathlètes polynésiens trop forts, qui se sont adjugés, samedi matin dans la touffeur samoane, la médaille d’argent chez les filles et la médaille d’or et d’argent chez les garçons, obtenant par la même occasion le meilleur temps cumulé par équipe.

Tout avait pourtant bien commencé côté Calédoniens… Après une déconvenue lors de l’aquathlon de la veille, remporté haut la main par la Tahitienne Salomé de Barthez, Charlotte Robin, Nathalie Viratelle et Céline Hirzel étaient bien déterminées à laver l’affront.

Rythme d'enfer

Tenante du titre, Charlotte a de nouveau imposé son rythme à la natation, sortant de l’eau après les 750 m d’effort avec près de 1 minute et 30 secondes d’avance sur Nathalie et deux Tahitiennes. « La natation c’est vraiment mon point fort, je savais qu’il fallait que je mette le plus d’écart possible. Même combat pour le vélo. Le but, c’était d’arriver à la course à pied avec au moins 3 minutes d’avance sur la Tahitienne pour ne pas qu’elle puisse me rattraper », expose Charlotte Robin.

Chez les hommes, comme chez les femmes, on a eu le droit à une belle bagarre entre Calédoniens (à gauche et au centre) et Tahitiens (à droite).

Objectif réussi. Avec une moyenne de 38 km/h dans les lignes droites, elle fait l’une des meilleures courses de sa carrière à vélo, pour enfiler ses chaussures de course avec près de 2 minutes d’avance sur Nathalie Viratelle et 3 sur Salomé de Barthez. L’or est assuré. D’autant plus qu’à la sortie de l’eau, cette dernière a jeté ses lunettes à côté de sa boîte, écopant ainsi de 10 secondes de pénalité. Très forte sur la course à pied, elle parviendra toutefois à empêcher le doublé calédonien pour s’offrir l’argent.

Avec deux représentantes sur le podium et surtout 1 minute et 45 secondes d’avance pour la course par équipe, c’est avec une précieuse marge de sécurité que les Calédoniens Mathieu Szalamacha, Julien Lopez et Patrick Vernay se sont élancés dans l’eau chaude de la baie d’Apia (29,2 °C), quelques minutes plus tard. Là aussi, les Cagous ne démordent pas. Dans les quatre premiers triathlètes à sortir de l’eau se trouvent Julien Lopez et Patrick Vernay, aux côtés des deux Tahitiens Benjamin Zorgnotti et Raphaël Armour-Lazzari. Perdant de précieuses secondes à attacher son casque, « l’homme de fer » part avec un peu de retard sur ses concurrents. Seul en tête, Benjamin Zorgnotti creuse l’écart petit à petit. Ses deux autres compatriotes la joue stratégique en se calant dans la roue des Cagous pour se reposer un peu, sans les perdre de vue pour autant. Puis les deux athlètes du Caillou parviennent finalement à se rejoindre pour entamer un relais et rattraper ensemble leur retard sur le premier.

La chute de Lopez

Tout semble encore possible… jusqu’à cette fameuse chute. Caché par Patrick Vernay, Julien Lopez roule sur une bouche d’égout et fait un soleil, embarquant le Tahitien Cédric Wane par la même occasion. Malgré leurs blessures, ils parviennent tous les deux à repartir avec une bonne minute de perdue. Un cafouillage qui profite au Polynésien de tête, qui entame finalement la partie course à pied avec près de 40 secondes d’avance sur Patrick Vernay. Ce dernier se fait finalement dépasser par un autre Tahitien pour terminer l’épreuve en 3e position. Derrière lui, on retrouve encore un autre athlète du Fenua quand Mathieu Szalamacha, qui n’a jamais réussi à refaire son retard à vélo, et Julien Lopez terminent 5e et 6e. Des résultats qui ne permettent pas aux Cagous de remporter l’or par équipe… Une course qu’ils auront assurément du mal à digérer.