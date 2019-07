Cinq dernières minutes en trop

Le coup était presque parfait. Après avoir résisté aux Samoans américains (5-0), aux Salomonais (2-0), aux Fidjiens (1-0), aux Tahitiens (3-0) et aux Tuvaluans (11-0) en phase de poule, la défense calédonienne était partie pour rester invaincue dans le tournoi, en mettant cette fois en échec la jeune sélection kiwie. Portée par un Mickaël Tiaou autoritaire dans l’axe, la ligne arrière aura rarement été mise en danger samedi. Rocky Nyikéine a ainsi passé une finale plutôt tranquille hormis, sur un long ballon en fin de première mi-temps, une sortie dans les pieds d’un adversaire qui laissa le gardien de Hienghène plusieurs minutes au sol.

« On a manqué de fraîcheur »

Oui mais voilà, un match dure quatre-vingt-dix minutes. Là, les cinq dernières auront été fatales. Il y a d’abord eu ce long coup franc prolongé de la tête par le milieu récupérateur néo-zélandais Dane Schnell (1-1, 87e). Puis, dans les arrêts de jeu, ce corner tiré de la gauche vers la droite et repris du tibia, au premier poteau, par le défenseur central Billy Jones (1-2, 90e). Entre ces deux coups de pied arrêtés gagnants, un puissant tir prenant la direction du but sera heureusement détourné de la tête par Emile Béaruné (90e). « Il y a des équipes qui repartent avec rien, nous on revient avec la médaille d’argent, mais c’est sûr que quand on mène 1-0 avec une telle maîtrise et qu’on prend deux buts dans les cinq dernières minutes ça fait mal », résumait à chaud Thierry Sardo.

« On n’a pas été trop gâtés avec cet arbitre papou, même si on ne va pas se cacher derrière ça», poursuivait le sélectionneur, pour qui l'explication de cette conclusion manquée est ailleurs. « On a vu qu’à la fin, sur un terrain gras, on a manqué de fraîcheur… On a joué six matchs en treize jours », soit un de plus que les Néo-Zélandais, lesquels étaient dans une poule comptant une équipe de moins et étaient au repos depuis le début de la semaine. « Et on n’est pas logés dans les mêmes conditions: nous on est en dortoirs, alors qu'eux sont à l’hôtel… »

Zéoula passeur décisif pour Sélé

Richard Sélé (8) a ouvert le score pour la Calédonie. Photo Fabien Lefranc

« Au final, je suis très satisfait de mon groupe, même sur cette finale. A 1-0, on aurait pu tuer le match ! Et dans le jeu, les Néo-Zélandais ne nous ont pas gênés du tout », ajoutait Sardo. A raison puisqu'au nombre de tirs cadrés, la Calédonie a fini loin devant : Didier Simane (9e), Nathanaël Hmaen (22e), Richard Sélé (24e), César Zéoula (32e) et Stéphane Tein-Padom (66e) ont ainsi trouvé sur leur chemin un gardien aux cheveux longs, Conor Tracey. Lequel céda tout de même sur une frappe croisée, au sol, de Richard Sélé, lancé dans l’intervalle, côté gauche, par César Zéoula plusieurs fois sévèrement secoué samedi (1-0, 56e).

Malgré la défaite, les joueurs ont communié avec leurs supporters. Photo Fabien Lefranc

Sans mettre son adversaire au supplice, la Calédonie a dominé territorialement. Et donné l’impression, notamment en première mi-temps, d’être supérieure à cette sélection néo-zélandaise emmenée, il est vrai, par un super meneur de jeu gaucher, Seth Clark. Une équipe animée, aussi, d’un gros mental. Mais pas toujours d’un bon état d’esprit dans ce match heurté sur la fin. « Un de leurs joueurs m’a insulté. Un autre a imité un singe en nous regardant », confiait hier Thierry Sardo, toujours marqué par l’incident vingt-quatre heures après.

Ces cinq dernières minutes ont vraiment été de trop.

Savoir +

Sept fois sacrée (1963, 1969, 1971, 1987, 2007, 2011, 2015), la sélection masculine de football a manqué samedi l’occasion de gagner son 8e titre aux Jeux du Pacifique.

Le onze de départ, samedi. En haut, de gauche à droite : Béaruné, Tiaou, Hmaen, Saïko, Simane, Nyikéine. En bas : Sélé, Mène, Zéoula, Wakanumuné, Tchacko. Photo Anthony Fillet