Coup dur pour Dorian Mejri

TAEKWONDO. Après avoir remporté son 1er combat face au Vanuatais Johnathan Bruce en le poussant à la faute*, Dorian Mejri a été contraint d’abandonner sur blessure face à l’Australien Thomas Afonczenko - qui avait remporté les Jeux du Pacifique il y a quatre ans et qui est actuellement en quête d’une qualification olympique - en demi-finale, chez les moins de 68 kg.

Alors qu’il était largement mené (26 à 3), le pied du Cagou a malencontreusement terminé sa course dans le genou de son adversaire au milieu du 2e round. Il s’est tout de suite écroulé, et n’a pas été en mesure de se relever. « D’après les médecins, il se serait peut-être cassé le métatarse du milieu », expose son entraîneur Johan Hardel. Une triste fin pour le combattant de 17 ans, qui participait à ses premiers Jeux du Pacifique. Il repartira tout de même chez lui avec une médaille de bronze autour du coup, puisque dans sa discipline, les deux perdants des demi-finales terminent 3e ex aequo.

Aujourd’hui, c’est au tour de Lindsay Gavin (moins de 53 kg) et Thomas Beauville (moins de 54 kg) de monter sur le tatami.

