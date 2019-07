Dans la rue, des Jeux hauts en couleur

AMBIANCE. A peine arrivés aux Samoa, les Calédoniens ont découvert une île accueillante et bariolée de drapeaux, de guirlandes, de fanions et de messages d’encouragement le long des routes. Impossible de ne pas sentir la ferveur populaire autour de l’événement approchant, tout en détente et en sourires. Pour mieux célébrer cette grande réunion des peuples océaniens, le pays hôte a tenu à ce que chaque invité retrouve un peu de chez lui sur son sol. La preuve en images.