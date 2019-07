De l’or presque inespéré

Au bout de la zone du complexe sportif Faleata, il y a une route qui file sud-ouest sur 4 kilomètres. Au bout de cette route, il y a une décharge et une piste forestière qui démarre à gauche. Au bout de cette piste qui serpente au milieu des bananiers et de la végétation luxuriante, un chant de détonations accueille le visiteur. Bienvenue au Tafaigata Shooting Range, où se déroulent les épreuves de tir au pistolet hier et aujourd’hui, puis celles de ball-trap.

Problème

de « mirages »

Pour leur première visée, les trois Calédoniens - Johan Perchard, Cédric Limousin et Joseph Nguyen - se mesuraient à leurs adversaires sur le combiné. Après six séries de 5 minutes pour tirer cinq balles sur une cible de 25 cm de diamètre (la précision) le matin, les concurrents enchaînaient l’après-midi avec six séries de cinq balles sur une cible de 50 cm, avec une fenêtre de tir de 3 secondes pour chaque balle avant que la cible ne disparaisse pendant 7 secondes, puis réapparaisse pendant 3 secondes et ainsi de suite (la vitesse). Au sortir de la précision, avec un score de 248 sur 300, Johan Perchard avait le masque des mauvais jours. « C’est très difficile de rentrer dans le match, avouait-il avec une moue désabusée. Les conditions de luminosité n’arrêtent pas de changer. Tu as des mirages sur les organes de visée, comme des flashs. Normalement, les organes sont nets et la cible est floue. Là, ça te fait le phénomène inverse… »

Joseph Nguyen, dans le même tour de tir que lui, le talonne avec 247 points. Puis Cédric Limousin le gaucher entre en scène et inscrit 273 points pour une troisième place provisoire. En embuscade. Sur les tirs de vitesse, Johan Perchard se reprend avec 260 points mais pas assez pour jouer le podium. « 508 (au total), c’est minable comme score », balance même celui qui avait échoué à la 4e place en 2015. Déjà.

Cédric, quant à lui, continue sur sa lancée et plante un 266 suffisant pour égaler Douglas Creek, de Norfolk. Le Calédonien s’adjuge l’argent avec un total de 539 points. Et les deux compères se parent d’or au cumul de leur score devant Tahiti et Norfolk. Joseph prend la 7e place après 220 points à la vitesse. Place aujourd’hui au tir standard et à un Perchard revanchard.

