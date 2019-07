Début des combats pour Dorian Mejri

Le Calédonien de 17 ans sera seul à porter les couleurs cagoues aujourd’hui sur le tatami de l’église du Harvest Centre. Hier matin, Dorian Mejri à passer haut la main l’épreuve de la pesée. Dans la catégorie des moins de 68 kg, sa balance indiquait 66,9 kg. « Pour une fois, sourit-il. D’habitude, j’ai toujours du mal à être au poids. » Pour être sûr de son coup, il s’est quelque peu privé le dimanche. « Je n’ai presque pas mangé de la journée : une pincée de salade à midi, une cuillère de poulet le soir et quelques fruits secs la journée pour tenir. »

Pas de tour de chauffe pour les taekwondoïstes, car leurs combats sont à élimination directe. D’où l’importance d’un bon tirage au sort, dans lequel Australiens et Néo-Zélandais feront office de bêtes noires. Thomas Beauville (-54 kg) et Lindsay Gavin (-53 kg) devraient quant à eux se peser ce matin et combattre demain. Photo T.M.