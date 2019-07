Des Cagous invariables

Pas de changement pour les deux laseristes du Caillou. Maxime Mazard a remporté les trois régates de la journée d’hier dans sa poule et son compère Étienne Le Pen en a gagné deux. Dans la dernière, il s’est fait disqualifier pour propulsion irrégulière. Un incident sans gravité puisque le moins bon résultat de chaque marin sera annulé à la fin. Pour départager les deux Cagous, toujours premiers ex aequo, une régate finale regroupant les 12 meilleurs doit être organisée aujourd’hui.

En Hobie-Cat 16, la journée a été plus compliquée pour les deux duos calédoniens. Dans un vent un peu plus faible que les autres jours, Léo Bélouard et Tom Picot ont terminé 1er, 6e et 2e. Auxence Thomas et Jean De Sola arrivent quant à eux 2e, 3e et 1er. Au classement général, ils sont toujours en tête et devraient eux aussi signer le doublé.