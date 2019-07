Deux boxeurs du Caillou en finale

Mahina Charlot (au centre) et Ramses Thimouni (à gauche) sont les deux seuls Calédoniens qui doivent monter sur le ring pour tenter de décrocher une médaille d’or aujourd’hui. La première (moins de 51 kg) sera opposée à la Papoue Flora Kilasa Loga quand le second (moins de 75 kg), qui s’est imposé aux points hier, affontera le Salomonais Samo David. Le planning n’avait pas encore été mis à jour au moment d’imprimer ces pages, mais les finales devraient se dérouler entre 9 heures et midi aujourd’hui.

Hier, Fiona Tuilekutu et Ismaela Motuku ont toutes les deux perdu leur match aux points. De son côté, Franck Castan, qui s’était fait recoudre l’arcade avant-hier, a préféré jeter l’éponge afin de ne pas prendre le risque de rouvrir sa plaie. Photo Trina Edwards