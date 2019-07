Deux carrés 100 % calédoniens

Pas de surprise. Chez les garçons comme chez les filles, les quatre qualifiés pour les demi-finales du tournoi individuel sont Calédoniens. Ce sont d’abord Enzo Corigliano et Gaël Gosse - qui s’est défait aujourd’hui du numéro 1 papou qui l’avait battu il y a quatre ans - qui débuteront ces duels fratricides à 7 h 30, en même temps que Kareen Marechalle et Christine Deneufbourg. Puis à 8 h 10, les sœurs Quach, Vanessa et Caroline, s’affronteront, en même temps que Yann Lancrenon et Nicolas Massenet. La finale féminine est prévue 14 h 10 et celle des hommes à 14 h 50. Mais quoi qu’il arrive aujourd’hui sur les courts du complexe sportif de Faleata, les Cagous remporteront les six médailles possibles.