Du bronze pour commencer en double barrel

BALL-TRAP. La compétition s’est ouverte hier au Tafaigata Shooting Range pour les tireurs calédoniens avec non pas le single barrel, comme annoncé par l’organisation en premier lieu, mais avec le traditionnel double barrel (deux cartouches pour tenter de détruire le plateau d’argile). A ce petit jeu, les Tahitiens sortent grands vainqueurs avec l’or en individuel pour l’impeccable Tuanua Degage qui réalise un sans-faute (100 plateaux sur 100) - tout comme le Samoan Franco Caffarelli -, et en équipe avec un score de 298 au cumul des trois tireurs. Fabrice Azzaro (97), Marion Roumagne (96) et Kévin Lepigeon (97), de gauche à droite sur la photo, prennent la médaille de bronze derrière les Samoa. De son côté, la réserviste du groupe, Coralie Darthial, termine la journée avec 96 plateaux abattus. Photo DR