Du rêve au cauchemar

Un duel entre cousins francophones du Pacifique, c’est toujours chaud. Cela devient carrément brûlant quand se joue une place dans le carré final des Jeux… Quel match, hier ! Difficile de ne pas aimer le basket-ball quand on voit ça. Encore plus difficile de ne pas se prendre d’affection pour cette sélection calédonienne, dont la folle énergie dépensée sur le parquet force le respect. Mais difficile, aussi, de ne pas s’interroger : comment est-ce possible de jouer si bien pendant plus de la moitié d’une rencontre avant de sombrer aussi profondément ? Au milieu du 3e quart-temps, les hommes de Benjamin Guy menaient 44-27, tranquilles. Un improbable 30-4 encaissé plus tard, ils touchaient le fond (48-57). Il était trop tard pour remonter à la surface.

Un capitaine monté sur ressorts

Pourtant, hormis après le premier panier (0-2), les Tahitiens ont longtemps couru après le score. Ils auraient pu passer devant en fin de premier quart, mais à 13-13 Reihiti Sommers a eu la bonne idée de mal ajuster ses lancers francs. Sanction immédiate par Yann Mathelon, sous l’arceau, pour redonner deux points d’avance avant la sirène (15-13). Pas illogique tant les Calédoniens ont donné une meilleure impression collective durant les dix premières minutes, sous l’impulsion de Joan Delaunay-Belleville. On ne sait pas ce qu’il mange au petit-déjeuner, mais c’est vitaminé : 7 rebonds, 3 passes décisives, des interceptions et des attaques de cercle… Le meneur avait du feu dans les jambes et de l’or dans les mains. Il termine le match avec 15 points et 16 d'évaluation.

Dans la rotation, Karyl Paillandi abat lui aussi un gros travail, notamment défensif en ne lâchant pas le short de son vis-à-vis. Pareil pour les deux autres « petits » de l’équipe, les frères Ha-Ho, Ruben et Alex.

Mais le basket n’est pas qu’une histoire de vitesse et d'adresse, la taille compte aussi. Et au royaume des géants, Beniela Adjouhgniope (13 points, 9 rebonds) et Rodrigue Tetainanuarii (7 points, 7 rebonds) étaient bien partis pour sortir une nouvelle grande prestation. Des artistes dans la peinture permettant à la Calédonie de se dessiner une belle avance au tableau d’affichage : 34-24 à la pause.

Le alley-oop tahitien

Mais progressivement, le match bascule. Le Tahitien Reihiti Sommers envoie au alley-oop Derrick Scott, dont le show commence : 19 points et 8 rebonds pour le grand chevelu du Fenua, dominateur à l’intérieur. Les adversaires des Calédoniens manquent d’adresse à longue distance avec un faible 4 sur 23 ? Aucun problème puisque dans l’axe tout passe, ou presque ! Un cauchemar, d’autant que de l’autre côté du terrain le ballon ne semble plus vouloir rentrer dans le panier, quitte à faire le tour de l’anneau pour mieux ressortir… Rageant !

Le jeu des fautes et des lancers francs dans les deux dernières minutes n’y change rien, la Calédonie n’affrontera pas Fidji cet après-midi pour une place en finale, mais les Samoa ce matin pour la 5e place du tournoi. Une équipe qu’ils ont battue 76-63 la semaine dernière en poule.

anthony.fillet@lnc.nc