Et trois médailles d’or de plus qui font sept !

La sélection calédonienne aura dominé la compétition de squash. D’abord l’or par équipes la semaine passée, pour les hommes et pour les femmes. Ensuite l’or en individuel mardi avec Enzo Corigliano et Vanessa Quach, sachant que Yann Lancrenon et Christine Deneufbourg ont pris l’argent, et que Nicolas Massenet et Kareen Maréchalle ont fini avec le bronze. Enfin, hier après-midi, trois doubles se sont imposés en finale. Chez les dames, Christelle Nagle et Kareen Maréchalle (photo du haut) l’ont emporté au bout du suspense (11-10, 4-11, 11-9) face à deux Samoanes, Lupe Kapisi et Samantha Marfleet-Manu, faisant couler des larmes de joie sur les joues de leur entraîneur, Alex Collenot. Les sœurs Quach, Vanessa et Caroline, ont, elles, gagné le match pour la 3e place contre deux autres Samoanes (11-5, 11-10). Puis en messieurs, Enzo Corigliano et Yann Lancrenon ont écarté pour l’or les Papous Lokes Brooksbank et Madako Junior Suari (11-5, 11-7). « En face, c’est costaud. Les Papous ont joué beaucoup plus vite qu’en simple. Pour gagner, on savait qu’on devait faire un gros match », note Enzo. Le bronze revient à Gaël Gosse et Nicolas Massenet, tombeurs d’une paire samoane (11-1, 11-10). Et en mixtes, Christelle Nagle et Yann Lancrenon ont pris le meilleur en finale (11-9, 11-7) sur un autre duo calédonien, composé de Vanessa Quach et Nicolas Massenet. « Sept médailles d’or, avec des triplés en individuel, c’est énorme ! Je suis un peu ému, super content de ce qu’on a fait, super fier aussi, résume Alex. Par rapport à tout le travail effectué avant ces Jeux, tous les entraînements, tous les déplacements, c’est une juste récompense… »Photo Anthony Fillet