« Et un, et deux et trois zéro... »

Cette sélection calédonienne terminera-t-elle avec 5 victoires en 5 matchs et aucun but encaissé dans la poule B ? Sans faire injure à Tuvalu, dernier adversaire jeudi matin à Apia, il est probable que ce soit le cas. Comme la semaine dernière contre les Samoa américaines (5-0), les Salomon (2-0) et Fidji (1-0), les triples tenants du titre ont rendu face aux Tahitiens une copie sans faute. Il est vrai que sur le terrain numéro 1 du Faleata Sports Complex, la pelouse, particulièrement grasse hier soir après sept jours de compétition et parfois de pluie, ne favorisait pas l’attaque, encore fallait-il rester solide et concentré. La défense calédonienne l’a une nouvelle fois été. Son imperméabilité dans le tournoi s’étire depuis maintenant six heures, sans compter les arrêts de jeu.

Rocky Nyikéine vigilant

Le 4-2-3-1 mis en place par Thierry Sardo tourne comme une horloge. L’absence pour suspension d’un joueur par ligne s’est à peine fait ressentir. Derrière, Louis Ukajo a remplacé Mickaël Tiaou avec application, assurant dans l’axe comme il l’avait déjà fait en cours de match vendredi contre Fidji. A la récupération, au milieu, Didier Simane a pris le rôle de Joël Wakanumuné, en duo avec Cédrick Sansot, de retour d’une blessure à la tête. Et devant, le buteur en série Jean-Philippe Saïko a été suppléé par Nathanaël Hmaen. Pas exactement poste pour poste, Bertrand Kaï ayant été installé en pointe, entouré de Richard Sélé côté gauche et donc à droite de Hmaen. Un choix payant puisque ce dernier a ouvert le score à la conclusion d’un centre en retrait de Kaï (1-0, 30e).

Un but venu récompenser une première mi-temps sérieuse, à défaut d’être flambloyante. Dominatrice territorialement, la Calédonie s’est offert les deux premiers tirs du match, sur des coups francs de Sélé, trop haut (8e), et du meneur de jeu César Zéoula, de peu à coté (13e). Le score aurait pu être de 2-0 à la pause si le latéral droit Jorys Mène, aux dreadlocks aussi soignées que celles de son capitaine Bertrand Kaï, n’avait pas buté sur le gardien après avoir été décalé dans l’intervalle par Zéoula, encore précieux hier (37e).

Les Tahitiens, dans tout ça ? Pas grand-chose si ce n’est un coup franc tendu repoussé par le meilleur gardien de la dernière Ligue des champions océanienne, Rocky Nyikéine (21e), puis une demi-volée lointaine mal maîtrisée (35e). Ce fut à peine mieux après la pause, avec deux tirs du capitaine Teaonui Tehau (55e, 89e), le deuxième, au sol, ayant été sorti par Rocky.

La lucarne de César Zéoula

« On ne gagnera pas 3-0 », annonçait Thierry Sardo vendredi. Et voilà que ses joueurs l’ont fait mentir en fin de match, avec deux buts dans les cinq dernières minutes… César Zéoula, côté droit, lance dans la profondeur Jean-Christ Wajoka, entré à la place de Bertrand Kaï : la fusée de l’AS Magenta prend la défense tahitienne de vitesse et dribble le gardien pour mieux pousser le ballon dans le but vide (2-0, 88e), déclenchant l’hystérie dans les tribunes. Et que dire de l’immense joie collective quand Zéoula, encore lui, contrôla à l’entrée de la surface avant de trouver la lucarne opposée sur une merveille de frappe enroulée (3-0, 90e).

On ne sait pas si cette équipe gagnera samedi une 4e finale des Jeux du Pacifique consécutive, mais elle a le profil pour y arriver.

anthony.fillet@lnc.nc

