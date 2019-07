Ils ne pouvaient pas mieux commencer

Que ce soit en Laser ou en Hobie-Cat 16, les Cagous ont montré l’exemple, hier sur le plan d’eau de Mulifanua. En catamaran, le duo calédonien Léo Bélouard / Tom Picot a remporté les deux premières manches devant leurs compatriotes Auxence Thomas et Jean De Sola et le reste de la flotte, composée de 10 bateaux. Puis lors de la troisième et dernière régate de la journée, ce fut l’inverse. De leur côté, les laseristes Maxime Mazard et Étienne Le Pen ont eux aussi survolé les débats. Au nombre de 16 pour seulement 12 bateaux, deux poules ont dû être créées. Une qui a navigué le matin et une autre qui était sur l’eau l’après-midi. Et les deux Cagous ont chacun remporté les trois régates de leur groupe. La compétition doit se poursuivre jusqu’à samedi, avec un rythme de croisière de trois manches par jour.