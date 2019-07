Le joli rebond des basketteurs

Benjamin Guy n’avait plus beaucoup de voix pour cette fin de tournoi. Cela ne l’a pas empêché d’être entendu. « Il faut être honnête : après le quart de finale perdu, il restait des traces physiques et mentales. L’idée, c'était de rebondir ensemble. On avait dit aux garçons que la notion de plaisir était fondamentale. Le plaisir de gagner, ensemble. Ça passait par des initiatives individuelles et par le fait de ne pas lâcher », développait hier le sélectionneur devant la porte du vestiaire.

Des étincelles sur la fin

Face à l’équipe du pays hôte de ces 16es Jeux du Pacifique, il a en effet fallu être solide mentalement. Car les Samoans, branchés sur courant alternatif, ont plusieurs fois été proches de faire court-circuiter le collectif calédonien. Menés 11-18 dans le 1er quart-temps, 22-28 dans le 2e, puis 39-43 dans le 3e, les coéquipiers du capitaine Karyl Paillandi auraient pu disjoncter dans les dix dernières minutes après un 9-0 encaissé, quand l’écart passa de +8 (75-67) à -1 (75-76) après une pénétration du numéro 7 samoan, Dru-Leo Leusogi Ape. Mais au meilleur moment, Yann Mathelon ralluma la lumière : sous le panier au bout des 24 secondes, puis derrière la ligne des lancers après avoir provoqué la 5e faute collective samoane (79-76). Mathelon en décalant Delaunay-Belleville dans la raquette, Steevan Sillant aux lancers francs, puis Delaunay-Belleville pour Rodrigue Tetainanuarii à l’intérieur se sont ensuite chargés des finitions (84-82).

Rodrigue Tetainanuarii jouait blessé

« Quand tout le monde bouge, c’est plus simple. Quand on prend du plaisir à défendre ensemble, en attaque ça va tout seul », résumait le meneur de jeu, « Jo » Delaunay-Belleville (11 points), dont les démarrages ultra-rapides ont encore été un régal à voir. Trois de ses partenaires ont eux aussi dépassé les 10 points hier : Beniela Adjouhgniope (16), Steevan Sillant (16) et le géant Rodrigue Tetainanuarii (14), diminué depuis la semaine dernière et sévèrement secoué la veille par les Tahitiens, le jour de son 37e anniversaire. « Il a une côté fêlée ou un trait de fracture, on ne voit pas bien sur la radio », précise Benjamin Guy, heureux de cette 3e victoire en 5 rencontres dans le tournoi, mais lucide. « On est très irréguliers, on l’a encore vu sur ce match. A terme, il faut chercher à avoir un basket plus constant, être capable d’appuyer là où ça fait mal et surtout de maintenir un niveau qui soit toujours le même, peut importe les rotations et peu importe ce que propose l’adversaire », déroule le coach.

« Lors de nos deux derniers tournois, la Melanesia Cup il y a deux ans » et les Arafura Games « à Darwin » en mai, « on avait fini sur une défaite », rappelle Steevan Sillant. Terminer par une victoire était donc important. Et ce même si « on reste un peu déçus d’avoir perdu contre les Tahitiens ». Forcément.

« On a fait mieux que la 7e place en 2015, c’était l’objectif », positive Joan Delaunay-Belleville, 24 ans, l'un des deux jeunes de l'équipe. Rendez-vous dans quatre ans aux Salomon pour cette fois ramener une médaille.

anthony.fillet@lnc.nc

