Les boxeurs sont à leur aise sur l’île de Savai’i

boxe. Il fait bon être boxeur pour ces 16es Jeux du Pacifique. Contrairement aux délégations des autres disciplines, les représentants du noble art sont expatriés sur Savai’i, l’île voisine de celle où se déroule le reste des événements sportifs. Et ce n’est pas dans une salle de classe ou une grande villa aux pièces séparées par des paravents en bois qu’ils logent, mais à l’hôtel. « On a un bungalow sur pilotis, en bord de mer. Le soleil se lève juste en face », savoure Ramsès Thimouni, l’un des sept combattants de l’équipe calédonienne. Leur hôtel, ils le partagent exclusivement avec les athlètes des Samoa, des Samoa américaines, de Niue, de Tuvalu et du Vanuatu.

Un éloignement qui comporte des avantages, comme celui de pouvoir se reposer et s’alimenter plus simplement, même si leur cafétéria se situe à 20 minutes de route de leurs chambres. « Avec les régimes que l’on doit tenir afin d’être au poids, il ne faut pas trop que l’on se fatigue, expose Ramsès Thimouni. Pour l’instant, on est tous dans les clous. »

Trois combats aujourd’hui

Mais en contrepartie, les boxeurs ne baignent pas dans l’ambiance générale des Jeux et n’ont pas la possibilité de faire leur devoir de Cagous en allant encourager les Calédoniens des autres disciplines. Ils iront toutefois soutenir leurs homologues lors de leurs rencontres. Et aujourd’hui, trois d’entre eux doivent monter sur le ring de la salle omnisports du Lycée Don Bosco.

C’est la plus jeune et aussi la plus légère qui ouvre le bal à 13 heures. Chez les moins de 51 kg, Mahina Charlot, 19 ans, se battra contre la Tahitienne Meheani Apeang-Bennett pour une place en finale. En effet, elles ne sont que trois dans leur catégorie et la vainqueure sera donc opposée à la Papoue Flora Kilasa Loga pour la médaille d’or. Puis Franck Castan (moins de 69 kg) rencontrera le Salomonais Gerrard Babanissi à 14 heures et Luke Hema (-81 kg) fera son entrée contre le Tongien Ken Stone William Hurrel à 14 h 30. Un solide adversaire qui a lui aussi l’habitude de combattre lors des Jeux du Pacifique. Ça promet.