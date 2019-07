Les filles terminent sur une défaite

Basket-ball. La conclusion est tombée hier matin et elle est sévère : battues 60-45 par les Papoues dans la rencontre pour l’avant-dernière place, les Calédoniennes ont concédé leur 4e défaite en 4 matchs dans le tournoi. Dans la poule A, elles étaient tombées devant Samoa (64-106), Fidji (40-82) puis Cook (37-89). La chute est cette fois moins vertigineuse, l’atterrissage n’est pour autant pas moins douloureux. « On s’est battues jusqu’au bout » mais hier « les paniers faciles ne rentraient pas », relevait Evalina Tartas, 19 ans, meilleure marqueuse (11) de son équipe contre la Papouasie et solide au rebond (9).

La détermination montrée en défense dans le 4e quart-temps et la multitude de rebonds offensifs non bonifiés laissent toutefois des regrets.

« Plus compliqué qu’à la maison »

« Ça résume le match et le tournoi : tout au long de la compétition on a manqué d’adresse. Et en défense il y a des moments où on était bien, et d’autres où on ne l’était pas du tout… Alors on se prend plein de paniers, et de l’autre côté on n’en marque pas. Forcément, ça fait beaucoup d’écart. Le niveau est plus compliqué qu’à la maison, c’est sûr », notait la meneuse ou ailière Johana Pallas. « On a eu beaucoup de déchets, c’est à l’image de la préparation. Forcément, quand on travaille très dur on a des résultats… Les autres équipes, elles se sont préparées, tu sens qu’il y a quelque chose. Quand je les vois, je suis impressionnée », confie la coach adjointe, Natsumi Wainebengo. Avant d’ajouter, sans se cacher : « Je suis déçue du tournoi mais pas étonnée non plus. Notre équipe est jeune, elle a appris à jouer ensemble seulement là. Le niveau » du basket-ball en Océanie « s’est élevé et nous on est restés sur des acquis, sur un niveau basique. Il va falloir qu’on se remette en question. »

anthony.fillet@lnc.nc