Les judokas calédoniens en nombre sur les podiums

n Finales fratricides

« On a beaucoup entendu l’hymne calédonien, donc c’est une bonne journée », résume tout sourire William Fayard. Sur les onze médailles d’or distribuées hier en fin d’après-midi dans le « Gym 1 » de Faleata, six ont été remportées par les Cagous.

Un résultat d’autant plus impressionnant quand on sait que dans ces six catégories, cinq offraient des finales 100 % calédoniennes. Seule déception, la blessure au niveau de la clavicule de Vincent Neris. Touché dès sa 1re rencontre, il s’est finalement incliné lors de son 3e combat et a dû déclarer forfait pour sa petite finale.

C’est donc la cadette de l’équipe Maïwen Mezières, 15 ans, qui a rapporté la seule médaille de bronze de la journée en étranglant au sol la Fidjienne Ruth Adriana Batabua.

Autre médaille d’or qui n’est pas revenue au camp calédonien, celle du Tahitien Romain Desfour, qui a finalement réussi à vaincre en finale Claude Cretin au golden score, chez les moins de 100 kg.

n L’expérience l’emporte

Rosa Delots et Teva Gouriou ont tous les deux glané leur troisième médaille d’or individuelle aux Jeux du Pacifique (2003 et 2011 pour Rosa, doublé en 2011 pour Teva), hier sur le tatami samoan. Pour l’obtenir, les deux aînés de la délégation calédonienne ont dû se défaire de deux jeunes judokas du Caillou, Jaycee Brival et David Put. « En trois Jeux, je n’ai jamais fait autre chose qu’une finale 100 % calédonienne. Ça ne me déplairait pas de combattre quelqu’un d’autre (rire). Non, mais au final tant mieux, cela veut dire qu’on remporte assurément l’or et l’argent », raconte Teva Gouriou, qui a improvisé un check « sans se toucher la main pour ne pas avoir de pénalité » avec son « adversaire » avant de rentrer dans son match.

n Le combat de la journée

C’était en quelque sorte la finale avant l’heure chez les plus de 100 kg. Car c’est dans une salle surexcitée que Teva Gouriou est parvenu à pousser à la faute le colosse samoan Derek Sua et ses 170 kg. Mené au score par celui qui a participé aux derniers Jeux olympiques à Rio, le capitaine calédonien a finalement réussi à inverser la tendance en épuisant son adversaire, beaucoup moins endurant que lui. « Un combat, ce n’est pas que la bagarre, il faut réussir à repérer le point faible de l’autre pour pouvoir l’exploiter au maximum », expose l’entraîneur Gérald Chadfeau. Démonstration signée Teva Gouriou.

n Encore cinq médailles possibles

Les judokas du Caillou doivent de nouveau monter sur le tatami ce matin lors de la compétition par équipes, hommes et femmes, puis cet après-midi lors des Open. En équipe, la médaille d’or risque d’être compliquée à aller chercher pour les filles qui ne présenteront que 4 combattantes au lieu des 5 possibles. Pour espérer l’emporter, elles doivent donc impérativement sortir vainqueurs de trois de leurs quatre matchs.

En Open dames moins de 57 kg, on retrouvera ensuite Chloé Omo-Perrault, Jaycee Brival et Rosa Delots. Côté masculin, Medhi Hosna, Jason Appavou, David Mai et Charles Curé représenteront la Calédonie chez les moins de 73 kg quand Teva Gouriou, William Fayard, David Put et Claude Cretin le feront chez les plus de 73 kg. Du lourd en approche.

Dans le « Gym 1 » de Faleata, Titouan Moal