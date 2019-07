Les marins restent en tête

C’était une autre belle journée sur le plan d’eau de Mulifanua, hier, pour les Cagous. En Hobie-Cat 16, Léo Belouard et Tom Picot ont remporté les trois régates courues. Derrière, Auxence Thomas et Jean De Sola sont d’abord arrivés à la 3e place derrière les Fidjiens - qui sont actuellement 3es au classement général derrière les deux équipages calédoniens -, pour ensuite terminer deux fois à la 2e. Côté Laser, Étienne Le Pen et Maxime Mazard ont une nouvelle fois tout gagné dans leurs poules respectives et partagent ainsi la tête du général. La compétition se poursuit jusqu’à vendredi.