Les marins sur le bon chemin

En Laser, Étienne Le Pen et Maxime Mazard continuent de dominer sans partage leurs poules respectives. Depuis le début des régates, lundi, ils n’ont concédé aucune manche. En Hobie-Cat 16, même combat. Léo Bélouard et Tom Picot ont remporté les trois régates courues hier. Derrière, Auxence Thomas et Jean De Sola ont assuré la 2e place à trois reprises. Mais non sans surprise. Près de l’arrivée de la dernière régate, la boucle de trapèze retenant le barreur Auxence Thomas a lâché, le faisant tomber par-dessus bord, et obligeant le duo calédonien à s’arrêter en pleine course. Ils ont porté réclamation et ont finalement été reclassés à la 2e place.