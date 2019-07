Macéo Rouas dernier rescapé

Une victoire aux airs de revanche : le Calédonien s’est qualifié hier en quarts de finale des simples en venant à bout du Tahitien Ridge Chung, qui avait fait si mal aux Cagous dans la compétition par équipes la semaine dernière, en trois sets 6-1, 3-6, 11-9. Macéo rencontre ce matin le Vanuatais Clément Mainguy pour une place en demies. Chez les filles, les trois engagées ont chuté hier : Leilany Ipunesso face à la joueuse des Mariannes du Nord Carol Young Suh Lee 3-6, 1-6 ; Carolann Delaunay face à la Fidjienne Saoirse Breen 3-6, 2-6 ; et Clara Cwajgenbaum (en photo) face à la Papoue Patricia-Marie Apisah 4-6, 6-4, 4-10. En double mixte, même sentence pour Clara et Macéo, et William Bruchard et Leilany, face aux paires papoues Stubbings/Tere-Apisah (3-6, 1-6) et Gibbons/Apisah (4-6, 3-6). Aujourd’hui, les doubles masculins et la doublette Carolann/Leilany tenteront de rallier les 8es de finale. Photo F.L.