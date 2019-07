Mode combat activé pour les judokas

Difficile de discuter avec les judokas. Les responsables de l’équipe calédonienne ont été clairs, avant la fin des épreuves, il vaut mieux éviter de parler aux journalistes. Un moyen pour eux de « rester dans leur bulle » et de demeurer concentrés sur leurs objectifs.

Pour le chef de délégation et président de la Ligue calédonienne Pierre-Jean Lung, c’est avant tout une manière de protéger sa jeune équipe. Car sur les dix-sept combattants présents, deux seulement ont déjà participé aux Jeux du Pacifique : Rosa Delots (2003, 2007 et 2011) et Teva Gouriou (2007 et 2011). Une nouvelle expérience stressante pour les autres ? « Je les sens bien. Bien sûr que certains sont stressés, c’est normal. Mais on a eu une bonne préparation, ce qui atténue ce sentiment », répond Teva Gouriou, qui, avec son expérience, fait office de capitaine de l’équipe.

Après un entraînement dimanche pour « appréhender la chaleur, régler des petits points techniques et rassurer les athlètes sur leurs capacités », les Cagous ont traversé avec brio la première épreuve de ces Jeux, hier : celle de la pesée.

« Le poids, le premier combat »

Aucun judoka calédonien n’a été obligé d’enfiler jogging et veste de pluie pour aller courir en plein soleil afin de suer de précieux grammes. « Le poids, c’est le premier combat du judoka. Surtout pour les catégories légères qui ont moins de matière grasse à perdre », explique Teva Gouriou. Un travail de longue haleine qui les a menés jusqu’à ce moment fatidique où ils sont montés sur la balance du « Gym 1 » de Faleata. « On se pesait avant et après chaque entraînement depuis plus d’un mois. »

L’occasion aussi pour eux de découvrir la tête de leurs nouveaux adversaires ou encore le lieu de la compétition. Contre toute attente, une seule aire de combat a pu être aménagée dans le gymnase. « On va vivre l’événement match par match », commente Pierre-Jean Lung.

Et aujourd’hui ils seront nombreux à y passer. Pas moins de 120 combattants, répartis en 14 catégories de poids, doivent participer à la compétition individuelle tout le long de la journée avec, à 14 heures, le début des finales. Puis demain, place à la compétition par équipe le matin et à l’Open, opposant des judokas de tous les pays et de tous les poids, l’après-midi.

« Samoa, Fidji et Tahiti présentent de grosses équipes », prévient Teva Gouriou. Mais apparemment pas assez… Car la mauvaise surprise est pour Chloé Omo-Perraut : chez les moins de 52 kg, aucun autre pays n’a de représentante. Mais pour les autres, il faudra bien aller à la bagarre sur le tatami !

