N’Godrela et Cochou éjectés du 800 mètres, Geffrouais bien lancé

Athlétisme. Les averses ont accompagné par intermittence cette première journée au stade de l’Apia Park mais n’ont pas empêché Florian Geffrouais (à droite) de prendre les commandes du décathlon. En réalisant 11’’23 au 100 mètres, 6,91 mètres à la longueur, 14,44 mètres au lancer du poids, 1,83 mètre à la hauteur et 50’’88 au 400 mètres, le licencié du CA Jules-Garnier totalise 3 784 points avant d’attaquer les cinq dernières épreuves aujourd’hui. Au lancer du javelot, Caihe Caihe a pris une frustrante 4e place avec un jet à 52,72 mètres au 4e essai, comme le médaillé de bronze, le Papou Lakona Gerega, sauf que ce dernier avait un deuxième meilleur lancer à 52,19 m (contre 51,79 m pour le Cagou). Au poids féminin, Linda Selui se classe 5e (11,81 m), devant les sœurs Takosi, Atana 6e (11,38 m) et Elise 7e (11,27 m). La Tongienne Ata Maama Tuutafaiva s’impose avec 16,61 mètres à son dernier essai. Aux séries du 800 mètres, les deux Calédoniens n’ont pas réussi à intégrer au temps les huit places réservées à la finale : Jérémiah N’Godrela (à gauche) termine 10e (2’00’’82) et Etienne Cochou 12e (2’01’’71). Enfin, sur les séries du 100 mètres, David Alexandrine réalise le 18e temps en 11’’47. Place aujourd’hui au marteau féminin et au handisport avec le javelot et le 100 mètres ambulants. Photos F.L.