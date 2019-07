Des nageurs une nouvelle fois fidèles au poste

NATATION. Ils ont encore assuré. Sur les huit finales qui se sont déroulées hier soir au Centre aquatique du complexe sportif de Faleata, six ont été remportés par les Calédoniens avec, en prime, une médaille d’argent et trois de bronze. Pour le moment, le compteur des nageurs du Caillou affiche 21 médailles, dont 10 en or. Retour en image sur cette soirée à suspense.