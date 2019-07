« On a envie d’apporter notre pierre à l’édifice »

Les Nouvelles calédoniennes :

Vous êtes arrivés samedi soir, avezvous eu le temps de vous entraîner depuis ?

Oui, lundi et mardi afin de répéter les gestes techniques une dernière fois et de jeter un coup d’oeil sur le matériel : la ceinture, les chaussures, pour que tout soit opérationnel pour le jour J. Il y avait encore un peu de poids à gérer au niveau des filles, 100 grammes ou 200 grammes à perdre, donc ça devrait le faire ce matin.

Pas trop dur l’acclimatation ? Car apparemment, vous avez carrément ramené des ventilateurs de Nouméa…

Nouméa… (Rires) On était déjà passé aux Samoa, on savait qu’il y allait avoir une humidité et une chaleur omniprésentes. Du coup, on est venu avec 7 ventilos démontés dans des cartons dans nos valises. On s’est fait pincer aux douanes à Tontouta, ils ont bien rigolé. Avec les gars du balltrap, on a surnommé notre chambre le royaume des ventilos. Du coup c’est bien ventilé dans la pièce, on n’a pas chaud et on dort très bien la nuit (rires).

La compétition débute aujourd’hui pour vous, à quoi vous attendez-vous ?

Ça va être dur. Le mot d’ordre, c’est de réussir leurs 9 barres. On était à la réunion technique hier matin, et tous les pays ont envoyé leurs bons athlètes. Toutes catégories confondues, on devrait être plus d’une centaine.

Dans les catégories phares, moins de 83 kg et moins de 93 kg, où sont alignés Frédérick Warsidi et Axel Raymond, c’est bondé, ils seront 8 ou 9 à concourir. Les favoris, Nauru - qui a fait sa préparation aux championnats du monde - et PNG seront même en doublon. Les Samoans voudront aussi bien faire devant leur public. Il y aura de la super bagarre.

Quels sont vos athlètes qui ont des chances de remporter une médaille d’or ?

En force, difficile de faire des pronostics, car on est tous sujet à « la bulle ». Dans le jargon, cela veut dire ne pas réussir ses trois essais sur un mouvement. Et ça, ça peut arriver même aux favoris quand les coachs demandent des barres trop élevées. En 2015, on avait fait 2 médailles de bronze. On avait osé des barres que l’on n’avait jamais tentées à Nouméa, et on avait réussi. Alors on y croit, on est à 100 %.

Nous, on est un peu les outsiders, on vient ici pour titiller ces grands pays de la force athlétique. Avec du cran et du coeur, parfois, on peut « faire l’impossible » comme disait Charles Cali.

Comment sont vos athlètes mentalement ?

Le moral est au beau fixe. Après, c’est une gestion personnelle, ils ou elles seront seuls sous la barre aujourd’hui. Mais quand on voit l’ambiance qui règne au village et toutes les médailles que remportent les Cagous, cela nous donne envie de faire notre part, d’apporter notre pierre à l’édifice comme on dit. L’important, c’est de ne rien regretter.