« On est les bonnes victimes de la montée du niveau du sport aux Jeux du Pacifique »

Les Nouvelles calédoniennes :

Quel bilan faites-vous de ces Jeux pour la Calédonie ?

Honnêtement ? Pour moi, c’est exceptionnel ! Quand on a fait la journée de regroupement à Nouville il y a un mois, j’avais montré un petit film, sur le dernier tour (de la finale féminine) du 4 x 400 m (des Mondiaux d’athlétisme 2014). Dans cette vidéo, il y avait deux spécialistes, Patrick Montel et Stéphane Diagana, qui disaient : « Il n’y aura pas de podium pour le 4 x 400 français, parce que là on ne revient pas ». Et là, elle (Floria Gueï) gagne ! Donc j’ai dit : « Vous voyez, elle ne savait pas que c’était impossible, alors elle l’a fait ». C’est Mark Twain (un écrivain américain) qui le premier avait sorti cette phrase. Quand je leur dis ça, moi je sais que c’est impossible qu’on gagne cette année à Apia.

Pourquoi ?

Pour plein de raisons : une délégation très jeune avec plus de la moitié des athlètes qui n’avaient jamais fait les Jeux. Et puis, on sait que les équipes en face se sont préparées de manière incroyable, les footballeurs salomonais ont passé un mois et demi en Hollande, la plupart des autres pays sont allés en Chine... Avec tout ça, plus l’Australie qui arrive en force, je me disais que ça allait être mathématiquement très compliqué... Je suis un très mauvais pronostiqueur, tant mieux !

Oui, car finalement...

Les athlètes, eux, ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait, ils ont vraiment repris cette maxime-là. Et c’est Lax (Wejieme, animateur de la délégation) qui a traduit ça en disant que l’impossible est possible. Cette phrase, elle est restée dans la tête de tout le monde, parce que dès le deuxième jour, quand il y a eu le va’a, les jeunes nous ont dit : « Charles, tu sais, sur la ligne de départ on s’est dit qu’on va rendre l’impossible possible ». Ils ont gagné, puis encore le lendemain... Le V6 et le V12, ce sont les bateaux phares des Tahitiens, et nous, on gagne ça ! Je crois qu’à Tahiti, ça a fait un tremblement de terre... Du coup, les rameurs ont transmis ça au camp, et voilà c’était parti ! Derrière, ils se sont tous mis au diapason. Ça, c’est pour les médailles. Mais la plus belle, elle est cachée, personne ne l’a autour du cou, tout le monde l’a dans le cœur, c’est l’unité. Une unité inouïe !

Plus que d’habitude ?

Oui ! Ce sont mes 9es Jeux et je n’avais jamais vu ça. Prenons l’exemple de la finale remportée par les volleyeuses (3-2 contre Tahiti), leur première médaille d’or depuis quarante-quatre ans... Après les 2e et 3e sets, elles sont au fond du trou et on se dit que l’affaire est pliée. Mais voilà, elles ont su remonter. A la fin, elles nous l’ont dit : « Nous, on a gagné le match parce qu’il y avait dans les tribunes le 7e homme, ou plutôt la 7e femme. On ne pouvait pas ne pas gagner... » Ça, on l’a retrouvé partout. Tout à l’heure (hier matin), Jean-Pierre Iwa, (président de la Ligue calédonienne de volley-ball) m’a dit : « Charles, je voulais simplement te dire que c’est incroyable ! Il faut que ce soit comme ça chez nous pour tout le monde, pour tous les gens du pays. Cet esprit, c’est tellement beau... » Je reprends aussi la phrase d’Oméra Naisseline, une élue de la province des Îles, qui à la sortie du squash a dit : « C’est merveilleux, le sport c’est un autre monde, pourquoi ce n’est pas comme ça chez nous ? » Elle avait tout résumé.

Est-ce vraiment une surprise de gagner ces 16es Jeux ? Car hormis ceux à Fidji en 1963, puis ceux en Papouasie en 1991 et en 2015, la Calédonie s’est toujours imposée...

Oui, c’est vraiment une surprise ! Maintenant, les Jeux du Pacifique, ce n’est pas une fin, il faut qu’on vise beaucoup plus haut. Il n’y a pas de limite à l’ambition. Je vais donner l’exemple de la natation. Dans ce sport, ils ont mis en place un projet, avec une finalité : aller au plus haut niveau. Lara (Grangeon) et Maxime (Grousset) n’étaient pas là (mais aux Mondiaux), mais on a compté : si ça avait été le cas, ça ne nous aurait fait que deux médailles en plus. Parce que partout où ils auraient gagné, les autres (Calédoniens) sont montés sur le podium. Ça veut dire que cette génération-là, très jeune, elle monte. Sachant que derrière, on sait qu’il y en a encore une, parce qu’il y a un projet à long terme. Et dans ce projet, les Jeux du Pacifique ne sont juste qu’une étape. Il faut que ce soit partout comme ça.

Quand on voit la domination calédonienne, on se demande quand même si ces Jeux ne sont pas trop inégalitaires. Qu’en pensez-vous ?

J’ai entendu des gens dire : « Oui, mais il y avait qui en face ? » Je suis contre ça. Je rappelle quand même qu’en natation, les nageurs ont pour beaucoup battu les meilleures performances des Jeux. Qui avait établi ces performances ? En grande partie Lara Grangeon... En face, Tahiti et Samoa ont eux aussi gagné des médailles en natation. Ça veut dire qu’il y a du répondant. Donc je pense que c’est profondément injuste d’entendre ça parce que ce n’est pas la réalité. Surtout vu comment les nageurs se sont décarcassés ! Regardez le triathlon par exemple, on avait l’habitude de tout gagner, pas cette fois-ci.

Pourquoi, alors, une telle avance ?

La première explication est simple. Si l’Australie n’avait pas été là, ça aurait été hyper serré en haut du classement des médailles. Parce que l’Australie a pris beaucoup de médailles, notamment en athlétisme, un sport où il y en a énormément à distribuer et où Papous et Fidjiens sont forts normalement. Il y a un nivellement des valeurs, mais par le haut ! Deuxième explication : l’haltérophilie. Dans cette discipline, il y avait jusque-là des pays qui étaient dominants, par exemple la Papouasie. Or, là, sur ces Jeux, les médailles d’or sont allées un peu à tout le monde. On est les bonnes victimes de la montée du niveau aux Jeux du Pacifique. C’est mathématique. Et ça, je ne l’avais pas anticipé ! C’est pour ça que je ne pensais pas qu’on pouvait gagner ces Jeux.

Côté calédonien, quelles sont, pour vous, les plus belles surprises ?

Le va’a. On sait qu’il y a eu un problème sur la longue distance (quand la pirogue tahitienne est entrée en collision avec celle des Calédoniens, entraînant leur abandon). Moi, ce problème-là, au-delà de la déception que je comprends, je le trouve réconfortant. Parce que s’il y a eu un contact entre les bateaux, et il y en a eu un, même plusieurs, c’est parce qu’ils étaient au coude à coude. C’est tout (rire) ! On ne se serait pas posé cette question-là il y a huit ans, car les Tahitiens étaient loin devant... En autre bonne surprise, j’ai déjà parlé des volleyeuses. Il y a aussi le golf, avec Emilile Ricaud qui termine à 13 coups sous le par... Plus largement, chez les hommes, quand je regardais les résultats de l’Open qui a eu lieu à Apia deux semaines avant les Jeux, les quatre premiers étaient des Samoans, sous le par. Je m’étais dit : « Ah, on est mal barrés, au moins pour la médaille par équipe ». Le résultat, c’est quoi ? Les Calédoniens ont gagné l’individuel et l’équipe, donc oui ça aussi c’est une satisfaction. Il n’y a que des satisfactions.

Aussi beau soit le tableau, il y a aussi quelques déceptions, non ?

Oui, mais ce ne sont pas des déceptions personnelles, plutôt des déceptions partagées avec des Ligues. C’est vrai que le tennis, c’était quasiment une chasse gardée de la Calédonie. Aujourd’hui, malheureusement on n’y fait aucune médaille. La valeur des sportifs n’est pas en cause. Quand on voit que dans la sélection féminine, la plus âgée n’a que 15 ans, alors qu’elles ont en face d’elles des seniors, c’est compliqué. C’est une déception et en même temps une belle source d’espoir, car ces filles sont au meilleur niveau français dans leur catégorie d’âge. On ne se fait pas de souci pour l’avenir. Après, il y en a d’autres. Au cricket, on le sait, c’est sûr, qu’on n’est pas compétitifs avec les règles internationales. Mais on en a discuté, puisque j’ai participé à une réunion avec la Fédération océanienne. Les dirigeants et l’entraîneur en sont conscients. Ils sont dans une démarche très positive de lancement en Calédonie du cricket international. Ils ont des idées pertinentes. Donc là encore, sur le plan mathématique c’est une déception, mais sur le plan de l’approche c’est positif.

Il y a un mois, vous aviez demandé aux athlètes d’avoir un bon comportement. Mission réussie, non ?

Oui. Le comportement a été vraiment exemplaire. Il n’y a pas eu de fausse note. D’ailleurs, ça s’est terminé en apothéose (dimanche soir, à Port Moselle) devant les familles, avec un tchap (la danse des Cagous) de tout le monde. Le tchap, c’est quelque chose que j’avais voulu depuis longtemps. J’avais dit : « Il faut qu’on fasse quelque chose », parce qu’à part « tankiou bien, merci » et on sert la main, il n’y avait rien. Et là, maintenant, on est presque les leaders dans ce domaine. Sur tous les matchs (ou presque), que ce soit le volley, le foot ou encore le basket, on a eu ça. Je n’ai pas vu les autres pays en faire autant.

Qu’avez-vous pensé de l’organisation de ces Jeux à Apia ?

J’ai été bluffé, surtout avec tous les discours qu’on a entendus avant. Bon, ils avaient un avantage, c’est qu’ils avaient toutes les infrastructures construites pour les Jeux de 2007. Mais tout de même, ce que les Samoans ont fait en dix-huit mois (en remplacement de Tonga), c’est juste incroyable ! Avant les Jeux, pour l’hébergement, on devait être à l’hôtel. Puis on ne savait plus. Puis deux mois avant, à peine, on nous dit : « Vous allez être dans deux grandes maisons, à 80 ou 90 ». On a alors pensé : « Ouh là, ça ne va jamais le faire ». Et c’est notre chef de mission, Christophe Dabin, que je tiens à remercier, qui a fait un travail extraordinaire, comme d’ailleurs depuis deux ans. Il est revenu avec un plan pour l’aménagement. Les Samoans ont appliqué son plan. Cette difficulté a permis de souder encore plus l’équipe. Pour le reste, tout était pratiquement parfait : les transports, la nourriture... Par exemple, le premier jour, pour la nourriture tout le monde s’est plaint, ce n’était pas suffisant. Le deuxième jour, c’était réglé !

Il y a par contre eu ces débuts de polémique sur les drapeaux...

C’est le seul bémol. Cinq mois avant, puis encore un mois avant, on avait envoyé, pour le protocole, comment sont nos drapeaux, comment les placer, quel est notre hymne. Au final, la première semaine ça a été compliqué. A la natation, c’est Cyril Huet (l’entraîneur) qui a dû donner le bon hymne, parce que c’est le mauvais qui allait être joué. Au tir, il y avait deux drapeaux, dont un Wallisien... Au golf, pareil, pas les bons drapeaux, pas le bon hymne, qu’on a dû donner sur une clé USB pour accepter de monter sur le podium. Pareil avec les véhicules, où il n’y avait qu’un drapeau... On a dû mettre des stickers partout ! Au final, on a envoyé un courrier officiel au Conseil des Jeux, en leur rappelant que ce qui concerne le protocole ce n’est pas notre boulot ! Les athlètes, eux, ont tous, sans exception, utilisé le drapeau rouge et gris du CTOS. On n’a eu aucun souci là-dessus et c’est d’ailleurs une première. Toujours cette unité !

Les prochains Jeux auront lieu aux Salomon en 2023. Pour ceux de 2027, il y a six candidats, mais pas la Calédonie... Quand reverra-t-on les Jeux à Nouméa ?

Si on regarde bien le cycle, ce ne sera pas avant longtemps. Avant, il y avait peu de territoires capables d’organiser ça : Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Samoa, Papouasie, Guam... On savait que notre tour reviendrait tous les vingt ou vingt-cinq ans : 1966, 1987, 2011... Aujourd’hui, il y a aussi le Vanuatu, les Salomon, etc. Donc si on suit la logique mathématique, on peut imaginer que ce sera à Nouméa vers 2040.

