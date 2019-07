On remet ça, mais en plus beau

Pour leur deuxième et dernière journée de compétition au Tafaigata Shooting Range, les trois Cagous manieurs de 22 Long Rifle avaient rendez-vous avec l’épreuve standard (trois passages avec une fenêtre de tir de 2’30, puis 20’’ et enfin 10’’, avec 4 séries de 5 balles à chaque fois pour un total sur 600 points). Comme avant-hier sur le combiné, Cédric Limousin (au centre sur la photo) s’en est le mieux sorti, mais pas uniquement dans le camp calédonien, sur l’ensemble des concurrents cette fois-ci. Il remporte l’or avec un score de 508 points, devant le Tahitien Freddy Yen Kway (502 pts, à gauche) et Johan Perchard (498 pts, à droite). Un doublé sur la boîte qui offre au binôme une nouvelle médaille d’or par équipe.