Shannon Maboumda décroche le bronze

n Shannon Maboumda au bout de l’effort

Les deux féminines de la sélection calédonienne se sont bien défendues hier matin face aux ogres Papoues et Nauruanes. Si les premières places étaient injouables face à des athlètes qui sont classées parmi les meilleures mondiales de leur catégorie, Laëtita Saberi et Shannon Maboumda ont réussi à se surpasser.

Chez les moins de 57 kg, le duel pour la 3e place entre Shannon Maboumda et Ueetarawa Teekana des Kiribati a été serré. Mais la présentatrice météo de NC la 1ère, elle, ne s’en est même pas rendu compte. « Je n’ai pas regardé une seule fois ce que faisaient les autres. Je faisais entièrement confiance aux coachs pour les calculs, mon boulot à moi, c’était de soulever ou de pousser », raconte Shannon. Avec une performance à 105 kg au squat, elle pointe à la 3e place à la fin du premier mouvement, derrière l’athlète de Kiribati et ses 120 kg. Malgré une belle barre à 52,5 kg au développé couché, soit 10 kg de plus que sa rivale, la Calédonienne se retrouve au pied du podium. C’était sans compter sur le soulevé de terre où Shannon se surpasse pour sa 3e et dernière barre (125 kg) et retrouve finalement le podium avec 12,5 kg de plus que sa concurrente directe au cumulé ! Résultat, une médaille de bronze et un record personnel. « Je n’aurais jamais pensé avoir le niveau pour une médaille », sourit la Cagoue. Une éclaircie dans le ciel de la délégation calédonienne.

n Saut de joie pour Laëtitia Saberi

Sur les 5 athlètes à tirer chez les moins de 52 kg, Laëtitia Saberi a soulevé le moins lourd d’entrée de jeu au squat. Avec sa barre à 80 kg qu’elle parvient à lever au bout de 2 essais, elle se classe dernière, loin derrière la Papoue Dobi Morea et ses 145 kg. « Les trois premières avaient une place assurée sur le podium vu leurs performances. Elles en font depuis longtemps, alors que Shannon et moi, on a commencé il y a sept mois », dépeint Laëtitia Saberi. C’est donc surtout avec la Fidjienne, et ses 90 kg au squat, que la Cagoue est en duel.

Lors du développé couché, la Fidjienne creuse encore un peu plus son avance grâce à une performance à 40 kg, contre 35 kg côté calédonien. « On a donc décidé de prendre des risques au soulevé de terre », raconte son coach Kenny Wendt. Alors que sa protégée a raté de peu sa 1re barre à 110 kg, son entraîneur annonce une 2e barre à 120 kg, soit 3 kg de plus que son record personnel. Ce n’est finalement qu’au bout de deux passages qu’elle parvient à arracher la barre de terre. Mais derrière, la Fidjienne et ses 110 kg restent devant… pour 5 kg au cumul des trois mouvements. Peu importe, en réussissant sa dernière barre, Laëtitia Saberi améliore sa marque personnelle de 5 kg. De quoi la faire sauter de joie en quittant la scène !

n Philippe La au pied du podium

L’athlète de 50 ans ne réitèrera pas son exploit de 2007, où il avait gagné une médaille d’or, ici même, aux Samoa. Quatrième du début à la fin, Philippe La ne sera toutefois pas passé loin de la 3e place. « Sa dernière barre a été refusée par deux des trois arbitres alors qu’il l’avait bien levée. Apparemment, il a oublié de verrouiller le genou gauche », déplore Dominico Vaotoa, le chef de la délégation calédonienne. Une barre de 200 kg au soulevé de terre qui lui aurait permis de passer devant Kibaa Taabureia des Kiribati et qui lui aurait donc assuré de monter sur la dernière marche du podium.

