Warsidi et Moala sur la boîte

Les adeptes des trois mouvements (squat, développé couché, soulevé de terre) se donnaient rendez-vous hier, au Gym 1 Faleata, pour le passage des dernières catégories de poids. Chez les moins de 74 kg, Luc Duval prend la 5e place avec 507,5 kg (175 / 125 / 207,5), imité par Axel Raymond en moins de 83 kg, 5e aussi avec un total à 605 kg (207,5 / 150 / 247,5). En moins de 93 kg, Frédérick Warsidi (en photo) est passé à 2,5 kg d’une médaille d’argent mais a échoué au soulevé de terre à 267,5 kg, pour un total de 640 kg (230 / 155 / 255). Et la grosse surprise est venue de la catégorie « reine », les plus de 120 kg : Julien Moala arrache le bronze avec 785 kg (290 / 200 / 295), notamment parce que le Nauruan Jezza Uepa, champion du monde et à la lutte pour la victoire, a « bullé » au soulevé de terre.Photo F.L.