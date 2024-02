Tournoi de Paris : Teddy Riner, le grand huit

Un grand bain de foule et de confiance : le double champion olympique des poids lourds Teddy Riner, managé par le Calédonien Laurent Calleja, a remporté le tournoi de Paris pour la huitième fois, un record, à moins de six mois des Jeux olympiques. Bien sûr, la route est encore longue vers un troisième titre olympique chez les +100 kg, après Londres-2012 et Rio-2016, et l’adversité était relative la nuit dernière, en l’absence des autres principaux prétendants au titre olympique. Mais cette journée lance parfaitement 2024.