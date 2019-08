La Roche a remporté la Coupe des collèges de rugby à 5

Pour la deuxième année consécutive, le comité territorial de rugby (CTR) a organisé la Coupe des collèges de rugby. Pour cette nouvelle édition, un peu plus de 60 équipes issues de classes de sixième étaient en compétition. L’opportunité pour plus de 600 élèves (6e) de tout le territoire de s’initier et de se perfectionner au rugby à 5, un rugby à toucher, sans contact.

Huit équipes ont participé à cette phase finale qui a été âprement disputée.

Huit équipes se sont qualifiées pour accéder à la phase finale. Celle-ci s’est déroulée, sur la commune, vendredi. Elle a eu pour cadre le terrain mis gracieusement à la disposition des organisateurs par le lycée professionnel Père-Guéneau (LPPG). Les participants ont été hébergés au centre d’accueil permanent de la province Sud, à Poé.

Une finale serrée

Les petits rugbymen de l’équipe 1 du collège de Plum sont montés sur la deuxième marche du podium.

Les compétiteurs en herbe, formés par leurs professeurs d’EPS et les cadres techniques du CTR, ont offert aux spectateurs des rencontres de qualité. « Ces graines de rugbymen ou de rugbywomen ont montré de belles attitudes », se félicite Frédéric Lalève, adjoint au maire en charge de l’enseignement et président du club de rugby de Bourail. Les matches ont été âprement disputés. A tel point que l’issue des rencontres a souvent été indécise. Au terme de ces dernières, les collèges de Plum et de Maré ont disputé la finale. Une rencontre qui a tenu en haleine les spectateurs. Après prolongation, le collège de La Roche (Maré) a fini par l’emporter.

Savoir +

Résultats : 1 : La Roche (Maré). 2 : Plum équipe 1 (Mont-Dore). 3 : Wani (Houaïlou). 4 : Plum équipe 2 (Mont-Dore). 5 : Do Mwa (Canala). 6 : Plum équipe 3. 7 : Francis-Rougé (Thio). 8 : Essaü-Voudjo (Poya).