Les badistes de Poindimié enlèvent le double dames promotion

Badminton. Le championnat de doubles de Calédonie a pris place le week-end dernier à Koné, réunissant 96 badistes du Caillou et pas moins de 8 clubs, dont ceux de La Foa, de Bourail (en photo à droite), de Koné et de Poindimié. En doubles dames, la paire Mathilde Simart et Aurèle Kabar (en photo à gauche) s’impose en promotion (P), Nadia Kasimin et Cécilia Obry gagnent en départemental (D) et le duo composé de Mélissa Sanmoestanom et de Soizick Hô-Yagues sort vainqueur en régional (R). Chez les hommes, les tandems champions se nomment Lilian Kromopawiro et Lucas Juillot (P), Yann Hnaissilin et Sandy Suwarno (D) et Morgan Paitio et Ronan Hô-Yagues (R). Enfin, en doubles mixtes, Camille Redon et Lucas Juillot (P), Laurine Wongsodjirono et Florian Cugola (D), ainsi que Dgeniva Matauli et Ronan Hô-Yagues (R) sont sacrés.Photos Dario Martoredjo