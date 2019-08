Les Cagoues continuent leur balade

Après une première journée largement dominée face à Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les U17 et U19 calédoniennes continuent d’imposer leur rythme dans ces Oceania. Respectivement opposées à la Nouvelle-Zélande (49-9) et à l’Australie (58-5) lundi soir, les Cagoues ont une nouvelle fois fait parler leur puissance. « On savait qu’il y avait un écart de niveau avec certaines équipes, mais on ne pensait pas que celui-ci allait être si important face à la Nouvelle-Zélande ou l’Australie. Individuellement et techniquement, les joueuses apparaissent supérieures », se réjouit Olivia Vaitanaki, responsable du Pôle espoir. De quoi valider le travail accompli depuis février 2015. « En 2014, la Nouvelle-Zélande était toujours légèrement au-dessus. Là, le rapport s’est inversé, c’est bien », poursuit-elle. Hier soir, les U17 devaient affronter l’Australie avant la rencontre entre les U19 calédoniennes et leurs homologues néo-zélandaises.Photo Ligue de handball