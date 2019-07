Les Cagous reçus trois sur trois

Sans grande défense, pas de grande équipe. Sur ce point, tout va bien pour la sélection entraînée par Thierry Sardo, encore une fois imperméable hier. Après les Samoa américaines (5-0) lundi et les Salomon (2-0) mercredi, un troisième adversaire s’est cassé les dents sur le bloc calédonien. « On aurait mérité le match nul parce que si, en face, il y a eu plus d’occasions, les nôtres ont été plus sérieuses », estimait le sélectionneur français de Fidji, Christophe Gamel, quelques secondes après avoir passé un savon mémorable à ses joueurs. « J’avais dit aux garçons que ça allait se jouer sur un détail, que si on se déconcentrait contre la "Nouvelle-Calédo", ça ne pardonnerait pas, et là on se déconcentre sur l’action du penalty », déplore-t-il.

L’action en question ? Richard Sélé « rentre côté gauche et se fait découper dans la surface », rembobine Thierry Sardo.

« On monte en puissance »

L’avant-centre Jean-Philippe Saïko ne tremble pas deux minutes avant la pause : son 2e penalty en 3 matchs, sa 5e réalisation du tournoi. « J’ai confiance dans mes défenseurs, confiance dans l’équipe », apprécie le buteur. « On a concédé très peu d’occasions et c’est ça qui me fait plaisir, applaudit le coach. On monte en puissance, ça a encore été un gros match avec beaucoup d’engagement physique. On a vu qu’on a un groupe vraiment solide… »

Cette 3e victoire de la semaine, il a fallu aller la chercher. « Fidji, ça a été le match le plus dur, note le supersonique ailier droit Jean-Christ Wajoka. Les Fidjiens sont forts physiquement, ce sont de gros gabarits, on a eu du mal à prendre les ballons aériens... Et ils ont une bonne protection de balle ! Nous, notre point fort, c’est qu’on a de petits mecs qui vont vite et qui arrivent à se faufiler entre des grands comme eux... »

Un blessé et trois suspendus

« On est tombé sur une équipe très organisée. Il fallait être patient, les faire courir, passer sur les côtés, on a réussi à le faire sur certaines phases de jeu, comme sur l’action du penalty », résume l’ailier Nathanaël Hmaen, titularisé hier dans le 4-2-3-1 à la place de Bertrand Kaï « pour un peu plus bloquer les couloirs », dixit Sardo.

« C’était un match décisif pour nous parce qu’on savait que ça allait être déterminant pour la suite. On a fait un bon pas pour la médaille. Le groupe vit bien, on peut tourner mais c’est toujours le même état d’esprit, l’équipe est toujours tournée vers l’avant, elle est agressive », apprécie le défenseur latéral Jorys Mène. Qui prévient : « On est déjà concentrés sur Tahiti… »

Seules mauvaises nouvelles hier : Emile Béaruné, touché par un coup de genou, a dû se faire recoudre au niveau de la lèvre, et son partenaire en défense centrale Mickaël Tiaou a été exclu après deux cartons jaunes. Il sera suspendu pour le choc de lundi, comme d’ailleurs le milieu Joël Wakanumué et Jean-Philippe Saïko.

La Calédonie, hier : R. Nyikéine - S. Tein-Padom, E. Béaruné (L. Ukajo, 46e), M. Tiaou, J. Mène - J. Wakanumuné, D. Simane - N. Hmaen (J.-C. Wajoka, 86e), C. Zéoula, R. Sélé (C. Décoiré, 90e) - J.-P. Saïko.