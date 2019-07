25 km : Grangeon en bronze aux Mondiaux

Après avoir échoué dans sa quête de médaille sur le 10 kilomètres et en relais mixte, Lara Grangeon monte enfin sur le podium des Championnats du monde de natation à Yeosu, en Corée du Sud. La nageuse calédonienne se pare de bronze sur le 25 kilomètres en eau libre au terme d’une course de plus de cinq heures (5 h 8 min 21 s).

La représentante du Caillou, qui avait déjà décroché une belle quatrième place sur sa première course en individuelle, arrive avec 18 secondes de retard par rapport à la nouvelle championne du monde, la Brésilienne Ana Marcela Cunha (5 h 8 min 03 s). L’autre Française engagée, Lisa Pou, termine au pied du podium.

Il s'agit de la cinquième médaille de la semaine pour l'équipe de France en eau libre, après trois premières en argent, avec Aurélie Muller (5 kilomètres), Logan Fontaine (5 kilomètres), Marc-Antoine Olivier (10 kilomètres) et celle en or d’Axel Reymond (25 kilomètres), qui avait montré le chemin du podium à Lara Grangeon quelques minutes plus tôt. Photo Y.C.