Avec ses jeunes, Dumbéa Natation « rayonne » en Métropole

natation. À l’heure où les aînés trustent de nombreuses médailles aux Jeux du Pacifique, à Apia, la jeune génération fait aussi parler d’elle. Lors des Championnats de France Jeunes de natation, organisés à Tarbes du 11 au 14 juillet, de nombreux espoirs calédoniens ont réussi à décrocher des médailles. Au total, pas moins de neuf titres de champion de France, neuf titres de vice-champion de France ainsi que trois troisièmes places.

De quoi donner le sourire à la présidente du club, Sandie Freulon. « Je suis très impressionnée et très fière, c’est vraiment une belle saison pour chacun », lance-t-elle. Avant de poursuivre : « On attendait certaines belles choses pendant la compétition car il y a eu de très bons résultats tout au long de la saison et on voyait bien qu’ils étaient parmi les premiers. Mais, ils ont vraiment été galvanisés par l’échéance et les résultats sont allés au-delà des espérances ».

DEUXIEME PLACE POUR LE CLUB

Si de nombreuses performances sont à saluer, Malou Douillard (12 ans) et Ethan Dumesnil (13 ans) ont été les grandes figures de cette compétition avec pas moins de quinze médailles remportées à eux deux. De véritables fers-de-lance qui ont permis, avec les autres nageurs, de hisser le club cagou sur la deuxième marche au Trophée Élite France Jeunes, qui correspond au cumul des points glanés sur l'ensemble des épreuves disputées.

Des résultats qu’espéraient également Lillie Freulon et Alexandre Gané qui rentrent quelque peu « frustrés » de Métropole. Les deux nageurs prometteurs peuvent malgré tout se consoler alors qu’ils se classent, avec Hinareva Flament, Malou Douillard et Ethan Dumesnil, parmi les meilleurs nageurs français sur l’ensemble de la saison.

« On a débuté la saison avec un nouvel entraîneur, Anthony Guillamin. Il a su révéler les atouts de chacun et cela a été de surprise en surprise », se réjouit la présidente de Dumbéa Natation. Restée sur le Caillou, Sandie Freulon a suivi, par messages, les sorties de ces huit petits protégés. « Ils ont été fiers de représenter la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie a rayonné grâce à eux », conclut-elle.

