Encore médaillés, jamais rassasiés...

n Emmanuel Limozin (200 m 4 nages)

« Ma course s’est mieux passée que ce que j’espérais. On était au quatrième jour de compét’ et hier matin, la fatigue était vraiment présente. J’avais donc des appréhensions avant la finale. Surtout que je savais que le Samoan Brandon Schuster était un gros client. Avec mon compère Thibaut (Mary), on est parti très vite en pap’, il a dû toucher un peu devant moi à la fin des 50 mètres. On avait de l’avance par rapport aux autres. On a continué très fort au dos, là, j’ai vu que je commençais à le rattraper et qu’on était toujours devant les autres.

« Au virage de la brasse, je me suis dit que j’avais vraiment des chances de gagner, car j’étais parvenu à conserver mon avance au dos, qui est d’habitude mon point faible. Alors je me suis senti pousser des ailes et j’ai beaucoup donné en brasse. Du coup, le crawl a été plus dur, mais je n’ai pas craqué. Je n’ai pas regardé les temps, mais à la fin, on doit avoir moins d’une seconde d’écart avec le Samoan, qui bat également le record des Jeux. C’est assez fou, parce qu’il était quand même tenu par le Papou Ryan Pini (qui a participé à deux reprises aux Jeux olympiques en 2004 et 2008, NDLR). »

n Hugo Savignac (1 500 m NL)

« C’était dur mentalement, surtout après le 5 km de lundi. J’avais mal aux bras, alors sur le plot, avant de plonger, je n’étais pas trop confiant. La course est partie très vite, j’ai essayé de temporiser. Devant, il y avait Rahiti De Vos (Tahiti), Wesley Roberts (Îles Cook) et Alex Huet.

« Ce qui était bien, c’est que j’étais dans le couloir à côté d’Alex, et je sais qu’il a une vitesse de nage assez élevée par rapport à la mienne. À chaque virage, je le regardais du coin de l’œil, parce que je savais que la 3e place allait se jouer entre nous. L’or et l’argent, ça aurait été compliqué, ils étaient devant et on ne les voyait pas.

« Au final, je suis très content de cette médaille de bronze, je ne pensais pas que j’allais la gagner celle-là. Pour moi, Alex ou même Benoît (Rivière), qui a été très fort sur l’eau libre, allaient être devant. J’ai même battu mon meilleur temps de 4 secondes. »

n Florent Janin (relais 4x50 m NL mixte)

« Je n’ai même pas eu 10 minutes de battement entre mon 100 mètres nage libre, où j’étais très proche de mon meilleur temps que j’ai fait hier, et où je rate le record des Jeux d’environ un dixième de seconde, et le relais. J’étais vraiment fatigué, j’avais les jambes au bout…

« Je suis descendu du podium pour aller directement derrière le plot afin de m’habiller. J’ai à peine eu le temps de mettre mon bonnet, mes lunettes et de faire le nœud de mon maillot qu’il fallait déjà que je saute à l’eau (il était dernier relayeur, NDLR).

« La prise de relais était plutôt pas mal. Les Tahitiens avaient un peu plus de 5 mètres d’avance. Mais comme c’est une épreuve mixte, je me suis retrouvé à nager contre une femme, fort heureusement. Du coup, j’ai réussi à rattraper le retard et j’ai touché juste avant elle. Ça s’est vraiment joué à pas grand-chose. Une deuxième médaille d’or en 10 minutes, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux pour la soirée. »

