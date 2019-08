Hudan et Peley en bronze

Deux Calédoniens titulaires dans un relais 4x100 mètres 4 nages français, ça ne s’était jamais vu. Nathan Hudan (crawl) et Lucas Peley (papillon) étaient du voyage en Azerbaïdjan la semaine dernière pour participer aux « Jeux olympiques de la jeunesse ». Dans la course majeure de leur semaine, les deux flèches du Cercle des nageurs calédoniens (CNC) ont réalisé de bons temps lancés - 51’’37 pour Nathan, 56’’02 pour Lucas - aux côtés du dossiste Maximilien Hugot et du brasseur Brendan Fitzpatrick, pour finalement terminer 3es (3’46’’16) derrière les Britanniques (3’44’’45) et les Russes (3’43’’63).

Aligné en séries sur le 4x100 4 nages mixte, Lucas Peley engrange même une deuxième médaille de bronze. Sur les courses individuelles, ni l’un ni l’autre n’ont amélioré leurs temps personnels, Nathan nageant le 100 mètres nage libre (NL) en 52’’68 (23e des séries) et le 200 NL en 1’57’’49 (33e séries), et Lucas bouclant son 100 mètres papillon en 57’’19 (21e séries).

Gauvin en vue aux France espoirs

Au même moment, en Métropole, quatre nageurs du Caillou étaient présents à Caen pour les championnats de France espoirs. Le résultat le plus probant est à mettre au crédit de Charlie Gauvin : le nageur du CNC termine 5e de la finale A au 200 NL en améliorant son meilleur temps de plus de trois secondes (1’56’’93 contre 2’00’’23 avant la compétition). En forme, il a également abaissé sa marque sur le 50 NL (25’’47, 3e finale C), le 100 NL (54’’99, 7e finale B) et le 400 NL (4’12’’50, 2e finale B).

Ses compères de club John-William Dabin et Mattéo Claeyssen ne sont pas en reste et ont profité de l’occasion pour se montrer plus rapides dans les bassins normands : sur le 100 NL (55’’63, 27e séries), le 200 NL (2’01’’14 en séries, 6e finale B) et le 400 NL (4’14’’97, 1er finale C) pour le premier cité ; sur le 50 brasse (31’’48, 3e finale C), le 200 brasse (2’29’’08, 1er finale C) et le 100 NL (56’’79, 39e séries) pour le second. Sur les quatre jours de compétition, seul le Dumbéen Loïs Colladant n’a pas réussi à aller plus vite que ses temps déjà établis.