La France 6e en relais, Lara Grangeon rate la médaille

Déception pour la France et pour Lara Grangeon. Si elle avait fait parler d’elle sur le 10 kilomètres en eau libre, la nageuse calédonienne achève timidement ces Championnats du monde de natation. L'équipe de France, tenante du titre, ne s'est classée que sixième du relais mixte 5 kilomètres en eau libre, hier à Yeosu en Corée du Sud.

Avec un quatuor composé dans l'ordre de départ de Lara Grangeon, David Aubry, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier, les Bleus ont été rapidement distancés dans cette course. Jamais, par la suite, les Français n’ont réussi à rattraper leur retard pour se mêler à la lutte pour le podium. Ils terminent à la sixième place, en 54 minutes 37 secondes et un dixième, à plus de 38 secondes de l’Allemagne, victorieuse au sprint devant l'Italie et les États-Unis.

« Il n'y a pas de secret, quand on démarre mal, c'est dur pour toute l'équipe derrière. On se retrouve dans le bouillon avec tout le monde et c'est dur de faire sa place. Dans le dernier tour, il y a trois garçons qui nagent vite devant, on ne peut rien faire », a expliqué Marc-Antoine Olivier, qui a nagé le dernier relais de 1 250 mètres.

Avant le dernier jour de compétition en eau libre consacré aux 25 kilomètres messieurs et dames, l'équipe de France compte trois médailles d'argent, celle du jeune Logan Fontaine sur 5 kilomètres, celle de Marc-Antoine Olivier sur 10 kilomètres et celle d’Aurélie Muller sur 5 kilomètres.

OBJECTIF TOKYO

Si Lara Grangeon ne ramène pas de médaille de Yeosu, la nageuse locale peut se vanter d’avoir décroché son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo, en 2020. « A la fin, c’était dur mais je me suis dit qu’il ne fallait rien lâcher et je me suis accrochée à mon rêve (…) Je suis vraiment contente », avait-elle réagi à la sortie de la course.

La native de Nouméa a bel et bien réussi son plongeon dans les grands espaces maritimes. Après deux olympiades en bassin, c’est bien en eau libre que la Calédonienne représentera la France dans un an. Avec des espoirs de médailles qui ne cessent de grandir au fil des mois.