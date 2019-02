Natation. Elle avait été la plus rapide des féminines l’an dernier à boucler l’aller-retour entre l’anse Vata et l’île aux Canards, en 28 minutes et 16 secondes. Maïana Flament essayera pour cette Traversée BCI 2019 de sortir la première de l’eau, devant la multiple tenante du titre Charlotte Robin.