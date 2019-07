Maxime Grousset soigne son entrée

Difficile de déchiffrer un tableau électronique lumineux à travers des lunettes pleines de buée et de gouttes d’eau. Encore plus difficile quand on a du mal à réaliser ce qu’on croit y découvrir. Méthodiquement à l’arrivée de sa longueur en papillon dimanche matin dans la piscine de l’université de Nambu à Gwangju, Maxime Grousset enlève son bonnet, ses lunettes et relit une nouvelle fois les temps affichés. Inutile d’être un expert de la lecture sur les lèvres pour comprendre ce qu’a dit ensuite le Calédonien. Si les spectateurs coréens n’ont, sans doute, pas tous compris son « ouais, c’est bon ça ! », ils ont en revanche beaucoup plus facilement pu interpréter le large sourire qui a suivi. Un sourire, c’est le service minimum face à la performance du nageur de l’Insep, qui a su répondre présent pour le premier rendez-vous planétaire de sa jeune carrière en élites.

Attente

Ce qui est bon, c’est ce chrono, bien réel, de 23"36 qui vient d’enlever trois dixièmes au record personnel du Cagou. Un temps qui le place aux côtés des plus grands dans la hiérarchie nationale. En sortant de l’eau, serrant un poing rageur, à l’issue de sa série, la huitième des dix du jour, Maxime ne sait même pas encore si ce temps l’autorise à poursuivre en demi-finale ; s’il fait partie des 16 meilleurs nageurs. Mais il est déjà content. « La seule pression que je me suis mise, c’est celle de bien faire. J’avais juste envie de bien faire. J’ai bien soufflé pour me relâcher car parfois on sent bien les nerfs tendus », lâche-t-il en zone mixte face aux journalistes, avant de raconter son 50 m, toujours avec la même simplicité déconcertante. « Dès mon réveil, j’avais ma course en tête. J’ai fait comme je voulais : respiration après 15 m et puis terminer comme il fallait. Reste quand même la petite touche à améliorer. »

Cadors

Ce qu’il ne dit pas c’est qu’il a fait tout ça au difficile couloir 9, à l’extrémité du bassin, face à des adversaires qui avaient tous un record supérieur à celui de l’ancien vice-champion du monde junior. Et au final, il a battu presque tout le monde. Seuls la star américaine Caeleb Dressel et le Russe Oleg Kostin ont terminé devant lui. Max parle alors depuis près d’une minute, la durée nécessaire pour que les deux séries suivantes se terminent et qu’il comprenne que son aventure mondiale allait se poursuivre quelques heures plus tard en demi-finale grâce au dixième temps total. « C’est fini, c’est sûr ? demande-t-il incrédule avant d’accepter le si joyeux verdict. Je ne sais pas trop quoi dire... Je ne m’entraîne que pour ça toute l’année, je n’ai envie que de ça. Je suis content. Bon ben c’est cool, je vais être à côté des cadors ! ». Il n’est plus très loin d’en faire partie.

Savoir +

Maxime Grousset nageait la nuit dernière les demi-finale du 50m papillon et pouvait se qualifier pour la finale une heure plus tard.