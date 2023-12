Quatre nouvelles médailles pour les Bleus, Grousset deux fois en bronze

À une journée de la fin de la compétition, les Français comptent 18 médailles dont six titres et pointent au deuxième rang du classement des nations, derrière les Britanniques.

Maxime Grousset, Florent Manaudou, Charlotte Bonnet et Béryl Gastaldello ont conclu la soirée avec la médaille de bronze du relais 4x50 m nage libre (1'28''35).

"On aurait pu faire tous un peu mieux pour aller décrocher ce titre, mais c'est pas évident. Sur 50 m, c'est un peu aléatoire", a réagi Grousset. "Chacun, on aurait pu aller peut-être un peu plus vite mais on est quand même sur le podium donc c'est bien."





Champions du monde en titre, les Bleus ont été devancés par les Britanniques de Ben Proud et les Italiens. "J'avais un peu de pression d'être dans ce relais et de me dire que j'étais avec trois spécialistes de la distance", a déclaré Bonnet, plus habituée aux 100 et 200 m. "Mais j'ai tenu mon rang, je fais un temps qui est correct. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ce relais."

Grousset "encore plus en confiance"

Ce podium était le deuxième de la soirée pour Grousset et Bonnet, qui ont également décroché le bronze du 50 m papillon et l'argent du 200 m quatre nages respectivement, avec deux records de France à la clé.

"Je suis vraiment très contente de faire ce record de France et cette médaille", a poursuivi Bonnet, également titrée jeudi sur 100 m quatre nages.

Longtemps quatrième, la capitaine des Bleus a produit un effort impressionnant au cours de la dernière longueur pour accrocher la médaille d'argent.

"Sans savoir le temps, je touche (le mur) et je vois la lumière sur le plot. Ça ne m'est pas arrivé souvent de voir une lumière s'allumer sur le plot donc je suis vraiment contente", a-t-elle soufflé.

Maxime Grousset, pas forcément spécialiste du petit bassin, compte lui aussi trois médailles au terme de cette cinquième journée de compétition. Il pourrait encore accroître sa collection dimanche lors de la finale du 100 m nage libre.

De sa semaine roumaine, il retient surtout sa capacité à "enchaîner les courses" en vue des JO de Paris dans huit mois. "Ce n'est pas quelque chose qui me stresse particulièrement. On ne sait pas ce qui peut arriver aux Jeux olympiques donc de savoir que je suis capable de le faire, ça met encore plus en confiance."

Moluh avait hâte

En ouverture de la soirée, Mary-Ambre Moluh était aussi allée chercher une médaille de bronze lors de la finale du 100 m dos.

"J'étais stressée, mais pour le coup, je savais que c'était du bon stress. J'avais hâte", a raconté la nageuse de 18 ans, qui s'offre une première médaille internationale.

"C'est un moment important, je suis super contente, sachant que j'ai fait mes débuts dans cette même piscine aux Euros junior et j'avais fait 3e du 100 m dos. Alors pour le coup j'avais été déçue, mais là, gagner une médaille de bronze, ça me rend très heureuse."

Quelques instants après sa course, la piscine piscine d'Otopeni, quasi déserte depuis le début de la compétition, s'est enfin réveillée. En cause, la présence en finale du 200 m nage libre du héros local, David Popovici.

Mais le soutien du public n'a pas suffi au Roumain, qui a terminé au pied du podium. C'est le Britannique Matthew Richards, champion du monde en titre de cette même distance en grand bassin, qui a été sacré.

Popovici sera de retour dimanche pour la finale du 100 m nage libre.