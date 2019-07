Robin, Rivière et Savignac en « guest » de la SwimRun

course. Alterner course à pied et nage. C’est ce qui attend les 54 participants, inscrits en duo, de la SwimRun de Nouméa, demain. Un engouement qui ravit Éric Savignac, l’un des organisateurs. « C’est génial. On a 24 équipes qui participent dans la catégorie compétition et 3 équipes en loisirs », détaille-t-il.

Au programme ? Environ 18 kilomètres de course et 4 kilomètres de natation pour les plus aguerris. Des chiffres qui pourraient malgré tout varier en fonction des choix de certains alors que certaines parties seront en réalité du « coasting », c’est-à-dire des zones où les binômes devront courir dans l’eau. C’est le cas notamment au niveau de la plage de Magenta, où 1 500 mètres sont comptabilisés comme de l’eau alors que « c’est plutôt de la course ».

un trajet quelque peu modifié

Si tous les voyants sont au vert, les organisateurs ont malgré tout apporté quelques changements de dernière minute dans le parcours initial à cause d’une nouvelle alerte au requin à l’Anse Vata jeudi. « On a modifié le parcours avec notamment une sortie moins éloignée dans la Baie des Citrons. Les participants vont passer à hauteur des pontons et non des bouées. Tout est fait pour les rassurer », tempère Éric Savignac. Une manière pour lui d’attirer le plus de monde possible. « L’idée est de mettre en place un maximum de choses pour les néophytes », poursuit-il.

Des néophytes, s’il y en a demain matin près du centre Tjibaou, là où est donné le départ à 7h30, qui devront donc plonger dans le grand bain. À leurs côtés, ils pourront malgré tout compter sur l’expérience de Charlotte Robin, Benoît Rivière et Hugo Savignac. Les trois nageurs calédoniens, tout juste de retour des Jeux du Pacifique à Apia, ont décidé de prendre part à la course et de relever, eux aussi, cette SwimRun.

Claire Gaveau

claire.gaveau@lnc.nc