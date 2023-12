Jeux du Pacifique : pluie de médailles pour les Cagous en athlétisme

ATHLÉTISME

EN OR

Nils POPPE (marteau)

Vitolio KAVAKAVA (poids fauteuil)

Rose VANDEGOU

Marcelin WALICO (poids fauteuil)

EN ARGENT

Eric REUILLARD (perche)

Marcelin WALICO (poids fauteuil)

Lesly FILITUULAGA (disque)

EN BRONZE

Vadim STROUGAR (perche)

Déborah KABOER (10 000 m)





Autres résultats :

BASKET 3X3

Filles : 2 matchs gagnés 13 à 12 vs Tonga et 21 à 12 vs Guam

Hommes : 20 à 5 vs Salomon et 17 à 11 vs Îles Marshall

BOXE

Fiona TUILEKUTU a été battue aux points

*Thomas CURE (il s’est incliné sur arrêt de l’arbitre après avoir perdu à quatre reprises son protège-dents. Il menait pourtant son combat)

Tulikitoafa TAKATAI poursuit l’aventure en demi-finales